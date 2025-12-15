Бен Уайт пропустит минимум месяц

Бен Уайт Защитник "Арсенала" Бен Уайт пропустит минимум месяц с травмой задней поверхности бедра.

Уайт был вынужденно заменен уже в первом тайме победного для "Арсенала" матча Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в минувшую субботу (2:1), причем получил травму без контакта с кем-либо из соперников, а просто во время ускорения.

По информации Football.London, в воскресенье Уайт прошел углубленное обследование, которое показало, что восстановление 28-летнего англичанина после этой мышечной травмы займет четыре-пять недель.

Примерно до середины января будет отсутствовать и Кристиан Москера, тогда как Габриэль Магальяэс, еще один центральный защитник, может вернуться в строй к концу декабря.

Вильям Салиба лишь против "Вулверхэмптона" вернулся после травмы, но главный тренер "Арсенала" Микель Артета честно признался, что было риском дать французу сыграть все 90 минут.



Последние комментарии:




    Ну вот те раз

    Защибись. Когда в последний раз Арсенал не терял кого-нибудь с травмой в матче АПЛ?)

