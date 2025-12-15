Палмер пропустит четвертьфинал Кубка Лиги с "Кардиффом"

Атакующий полузащитник Коул Палмер не попадет в заявку "Челси" на четвертьфинальный матч Кубка Лиги против "Кардиффа" во вторник вечером.

В минувшую субботу Коул вышел в стартовом составе и помог "Челси" одержать победу 2:0 над "Эвертоном", лично открыв счет в этом матче Премьер-Лиги.



Однако "синие" все еще вынуждены контролировать состояние Палмера из-за проблем с пахом, поэтому выезд к "Кардиффу", как и матч Лиги Чемпионов против "Аталанты" посреди прошлой недели, Коул пропустит в качестве меры предосторожности.



"Коул — один из игроков, которых нужно беречь. В данный момент он не в состоянии играть два матча за три дня", — цитирует главного тренера "Челси" Энцо Мареску Sky Sports.



Таким образом, снова сыграть за "Челси" Палмер сможет против "Ньюкасла" в Премьер-Лиге 20 декабря.