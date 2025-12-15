Мареска: "Абсолютно предан "Челси"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что он абсолютно предан своему клубу, несмотря завуалированную критику руководства.

После победы 2:0 над "Эвертоном" в минувшую субботу Мареска пожаловался на отсутствие поддержки и заявил, что последние 48 часов были его худшими в "Челси".



В понедельник Мареска провел пресс-конференцию, посвященную четвертьфинальному матчу Кубка Лиги против "Кардиффа", и Энцо дал понять, что по-прежнему счастлив в "Челси".



"Я уже высказался насчет этого. Мне нечего добавить. Давайте о матче с "Кардиффом" завтра, пожалуйста".



"Мы живем в эру, когда каждый может говорить, что думает. Я уважаю мнения людей, ваше мнение, но мне нечего добавить".



"Я уже высказался насчет этого, и я выразился довольно ясно. Не более того. Я сосредоточен на матче завтра и на выходе в полуфинал".



"По-прежнему ли я предан клубу? Да, абсолютно".



"После матча (с "Эвертоном") я сказал, что люблю болельщиков "Челси". Они заслуживают лучшего", — цитирует Мареску Sky Sports.