Кертис Джонс: "Все мы любим Салаха"

Полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс заверил, что все в клубе по-прежнему любят нападающего Мохамеда Салаха.

Салах не попадает в стартовый состав "Ливерпуля" с ноября, что обернулось нашумевшим интервью Салаха после ничьей 3:3 против "Лидса". Мохамеда сразу же принялись сватать в другие клубы.



Однако после того, как Салах с помощью своей результативной передачи помог "Ливерпулю" победить "Брайтон" (2:0), Джонс заверил, что отношение к Мохамеду внутри клуба не изменилось.



"Все мы любим Мо. Я люблю Мо. Знаете, в мои самые тяжелые времена в клубе он всегда был одним из тех, на кого можно было опереться. Я всегда мог поговорить с ним. И сейчас то же самое".



"Мо — самостоятельный человек, у него есть собственные мнения. И, знаете, я не думаю, что его намерением было оказать влияние на команду или вроде того. Думаю, это чисто личное. А каждый знает, что команда, фанаты, персонал, все мы любим Мо. Он отличный парень".



"Мне не очень-то нравится говорить о проблемах или делах другого человека. Это касается только Мо. Но в конце концов Мо дал ясно понять, что не имеет ничего против команды или вроде того. Это чисто личное, вот и все", — сообщил Джонс Viaplay.