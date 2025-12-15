Каррагер: "Арсеналу" стоит опасаться Фодена"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что "Арсеналу" стоит переживать из-за формы полузащитника "Манчестер Сити" Фила Фодена.

Накануне Фоден своим голом помог "Сити" разгромить "Кристал Пэлас" со счетом 0:3, хотя после матча главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола заявил, что Фил не был хорош.



Вообще, Фоден забил шесть голов и отдал одну результативную передачу в четырех последних матчах Премьер-Лиги, и Каррагер чувствует, что возвращение Фила в форму может стать плохой новостью для конкурента "Сити" по чемпионской гонке.



"Год назад или около того он признавался лучшим игроком сезона, но по некоторой причине он не был собой в прошлом сезоне. Но теперь кажется, что он вернулся в свою лучшую форму".



"Он снова стал одним из лучших игроков в Премьер-Лиге, и я продолжаю говорить, что это не Холанда, а его "Арсеналу" стоит по-настоящему бояться".



"Холанд делает то, что ты от него ожидаешь. Он делает это год за годом, забивая по 30-40 голов. Он делает это в этом сезоне, а вот возвращение Фила Фодена на вечеринку — это по-настоящему тревожно для их соперников", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.