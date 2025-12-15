Руни: "Мареска поступил, как Салах"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни сравнил последнее интервью главного тренера "Челси" Энцо Марески с поступком нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

После победы 2:0 над "Эвертоном" в минувшую субботу Мареска заявил, что последние 48 часов были его худшими с момента прихода в "Челси" летом 2024.



Мареска пожаловался, что он и команда не имеют поддержки, оказавшись уточнить, кого он имеет ввиду.



По мнению Руни, интервью Марески не было спонтанным, как и в случае с Салахом. Одновременно Уэйн считает, что Энцо не может диктовать свои условия владельцам "Челси".



"На мой взгляд, это очень похоже на ситуацию Мо Салаха неделей ранее. Это было очень тщательно спланировано".



"Он в точности знает, что говорит и к кому обращены его слова. Руководство и владельцы "Челси" поймут, что это обращено к ним".



"Но ты должен уважать владельцев своего футбольного клуба. Они наняли тебя и пригласили тебя, и это их путь, а он, как я чувствую, слегка пошел против этого".



"Или это какие-то разногласия, или он чувствует, что может лишиться работы, хотя не думает, что так должно быть после двух выигранных им трофеев и такого количества набранных очков".



"Я не думаю, что он тот тренер, который отступит назад. Он обладает страстью и драйвом. Возможно, он услышал, что клуб хочет от него избавиться, и он решил действовать на опережение. Мы не знаем, почему он так поступил. Это очень странно".



"Я не думаю, что после этого он будет чувствовать себя защищенным. Клубу будет очень сложно заступиться за него, а жаль", — сообщил Руни BBC.