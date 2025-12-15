16-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 15 декабря, поединком "Манчестер Юнайтед" и "Борнмута" завершится 16-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — БОРНМУТ 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Юнайтед" проиграл лишь один из девяти последних матчей Премьер-Лиги (5 побед, 3 ничьи) — 0:1 против "Эвертона" дома. В 15 поединках этого сезона английского первенства "красным дьяволам" только однажды удалось сохранить свои ворота на замке — хуже ситуация лишь у "Вулверхэмптона" (0).



"Борнмут" не знает побед в Премьер-Лиге уже шесть матчей кряду (2 ничьи, 4 поражения). "Вишенки" не забивали в обоих последних поединках чемпионата, но три раза подряд с ними этого не случалось с сезона 2022/23.





"Юнайтед" не выиграл ни одной из четырех последних встреч с "Борнмутом" в Премьер-Лиге (2 ничьи, 2 поражения). "Вишенки" праздновали победу с одинаковым счетом 0:3 в обоих своих последних выездах к "дьяволам" в рамках чемпионата.



Нуссаир Мазрауи, Амад Диалло и Бриан Мбемо могут сыграть последний раз за "Юнайтед" перед отъездом на Кубок Африки. Маттейс Де Лигт, Харри Магуайр и Беньямин Шешко травмированы.



"Борнмут" надеется на выздоровление защитника Маркоса Сенесе, который был вынужденно заменен против "Челси". Велько Милосавлевич, Райан Кристи и Бен Доак остаются в лазарете. Тайлер Адамс свою дисквалификацию уже отбыл, Льюис Кук — только завершает.