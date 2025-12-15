Представители Салаха проведут переговоры с "Ливерпулем"

В ближайшие недели представители нападающего Мохамеда Салаха будут вести переговоры с "Ливерпулем" о будущем своего клиента в клубе.

После своего скандального интервью Салах был отстранен от участия в матче Лиги Чемпионов против "Интера", но, поговорив с главным тренером Арне Слотом, был возвращен в заявку на поединок Премьер-Лиги против "Брайтона" в минувший уикенд.



Против "Брайтона" Салах вышел со скамейки запасных и отдал результативную передачу, после чего отправился представлять сборную Египта на Кубке Африки, но будущее 33-летнего нападающего остается в подвешенном состоянии.



По информации TEAMtalk, окружение Салаха уже дало понять "Ливерпулю", что Мохамед, оказывавшийся вне стартового состава на пять последних матчей "красных", не будет мириться с ролью игрока ротации.



Если Слот более не видит Салаха основным игроком, то Мохамед не собирается терять время даром и готов уйти уже в зимнее трансферное окно, хотя боссы "Ливерпуля" предпочли бы сохранить свою звезду.



Клубы Саудовской Аравии внимательно наблюдают, чем завершатся переговоры "Ливерпуля" и представителей Салаха, и готовы действовать, если Мохамед подаст сигнал.