"Челси" лидирует в борьбе за Кеса Смита

Кес Смит "Челси" стал главным претендентом на полузащитника голландского АЗ Кеса Смита.

По информации i Paper, "Челси" решил составить конкуренцию другим заинтересованным в Смите клубам, включая "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Ньюкасл".

Более того, "Челси" уже вступил в переговоры с лагерем Смита, но в данный момент неясно, хотят "синие" приобрести Кеса уже в январе или подождут с трансфером до следующего лета.

19-летний голландец ворвался в первую команду АЗ еще в прошлом сезоне, а в этом проявляет себя в качестве ключевого игрока, забив два гола и отдав две результативные передачи в 14 матчах Эредивизии, на каждый из которых он выходил в старте.

АЗ предпочел был сохранить Смита, которого по стилю игры сравнивают с Педри из "Барселоны", до конца сезона, но клубу из Алкмара будет сложно устоять перед предложением свыше 30 миллионов фунтов.



Дата 15.12.2025 10:00

