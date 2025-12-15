Аморим отреагировал на критику легенд насчет обращения с Майну

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим отреагировал на критику легенд клуба насчет того, как он обращается с полузащитником Кобби Майну.

На прошлой неделе Пол Скоулз стал очередным бывшим игроком "Юнайтед", раскритиковавшим Аморима за недоверие Майну, который еще не выходил в стартовом составе в этом сезоне Премьер-Лиги.



Скоулз даже заявил, что Аморим "не понимает клуб", но Рубен соглашается, что заслуживает критики в свете недостаточно хороших результатов.



"Думаю, это нормально. Думаю, это факт, что я, будучи тренером "Манчестер Юнайтед", не оправдываю ожиданий. У нас должно быть больше очков, особенно в этом сезоне, так что я воспринимаю это как нечто естественное".



"Иногда у них нет всей информации, и они сравнивают это со стандартами "Манчестер Юнайтед" в их времена, когда они всегда побеждали, поэтому им сложно видеть свой клуб в такой ситуации".



"Делает ли эта критика мою работу сложнее? Нет. Ее делает сложнее то, что мы не побеждаем. Проблема в том, что мы не побеждаем".



"Конечно, вы можете указать на многие вещи, и они действительно указывают на многие вещи, которые нам нужно улучшить, но главная проблема в том, что мы не побеждаем".



"Если бы я побеждал, я бы мог приезжать на матчи на лошади и играть в два защитника, и все было бы нормально".



"Проблема в том, что я как тренер недостаточно хорошо делаю свою работу. Это факт, и я могу принять это. Так что это единственная проблема".



"Отпущу ли я Майну в январе? Во-первых, я повторюсь: команда прежде всего. Если Кобби подойдет ко мне и поговорит, я поговорю с ним. Я не собираюсь говорить, что скажу Кобби, но я буду доволен, если Кобби подойдет ко мне поговорить об этом".



"Я просто хочу, чтобы мои игроки были счастливы, и я понимаю, что у каждого из них по отдельности есть свои цели. Разочарование никому не помогает, но, повторюсь, мы сосредоточены на предстоящем матче, и посмотрим, что случится", — цитирует Аморима The Independent.