Аморим отреагировал на критику легенд насчет обращения с Майну
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим отреагировал на критику легенд клуба насчет того, как он обращается с полузащитником Кобби Майну.
На прошлой неделе Пол Скоулз стал очередным бывшим игроком "Юнайтед", раскритиковавшим Аморима за недоверие Майну, который еще не выходил в стартовом составе в этом сезоне Премьер-Лиги.
Скоулз даже заявил, что Аморим "не понимает клуб", но Рубен соглашается, что заслуживает критики в свете недостаточно хороших результатов.
"Думаю, это нормально. Думаю, это факт, что я, будучи тренером "Манчестер Юнайтед", не оправдываю ожиданий. У нас должно быть больше очков, особенно в этом сезоне, так что я воспринимаю это как нечто естественное".
"Иногда у них нет всей информации, и они сравнивают это со стандартами "Манчестер Юнайтед" в их времена, когда они всегда побеждали, поэтому им сложно видеть свой клуб в такой ситуации".
"Делает ли эта критика мою работу сложнее? Нет. Ее делает сложнее то, что мы не побеждаем. Проблема в том, что мы не побеждаем".
"Конечно, вы можете указать на многие вещи, и они действительно указывают на многие вещи, которые нам нужно улучшить, но главная проблема в том, что мы не побеждаем".
"Если бы я побеждал, я бы мог приезжать на матчи на лошади и играть в два защитника, и все было бы нормально".
"Проблема в том, что я как тренер недостаточно хорошо делаю свою работу. Это факт, и я могу принять это. Так что это единственная проблема".
"Отпущу ли я Майну в январе? Во-первых, я повторюсь: команда прежде всего. Если Кобби подойдет ко мне и поговорит, я поговорю с ним. Я не собираюсь говорить, что скажу Кобби, но я буду доволен, если Кобби подойдет ко мне поговорить об этом".
"Я просто хочу, чтобы мои игроки были счастливы, и я понимаю, что у каждого из них по отдельности есть свои цели. Разочарование никому не помогает, но, повторюсь, мы сосредоточены на предстоящем матче, и посмотрим, что случится", — цитирует Аморима The Independent.
15.12.2025 09:00
Просмотров: 1457
