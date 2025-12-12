Гвардиола не смог провести пресс-конференцию

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не смог провести свою назначенную на пятницу пресс-конференцию.

В ближайшее воскресенье "Сити" сыграет на выезде с "Кристал Пэлас", и в пятницу Гвардиола должен был провести пресс-конференцию, посвященную этому матчу Премьер-Лиги.



Однако общаться с журналистами вместо Гвардиолы пришел его ассистент Коло Туре. У Хосепа же в последний момент возникли обстоятельства "личного характера", как это называет клуб с "Этихад".



Суть проблемы не раскрывается, однако это не должно помешать присутствию Гвардиолы на "Селхерст Парк" в воскресенье.



"Пеп в порядке. Это просто небольшая проблема, из-за которой он не пришел сюда. В остальном все в порядке, и он вернется. Абсолютно, он будет на матче", — цитирует Туре Daily Mail.