Гвардиола не смог провести пресс-конференцию

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не смог провести свою назначенную на пятницу пресс-конференцию.

В ближайшее воскресенье "Сити" сыграет на выезде с "Кристал Пэлас", и в пятницу Гвардиола должен был провести пресс-конференцию, посвященную этому матчу Премьер-Лиги.

Однако общаться с журналистами вместо Гвардиолы пришел его ассистент Коло Туре. У Хосепа же в последний момент возникли обстоятельства "личного характера", как это называет клуб с "Этихад".

Суть проблемы не раскрывается, однако это не должно помешать присутствию Гвардиолы на "Селхерст Парк" в воскресенье.

"Пеп в порядке. Это просто небольшая проблема, из-за которой он не пришел сюда. В остальном все в порядке, и он вернется. Абсолютно, он будет на матче", — цитирует Туре Daily Mail.




