Слот поговорит с Салахом в пятницу

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот проведет разговор с нападающим Мохамедом Салахом в пятницу.

Слот не взял Салаха на выезд к "Интеру" в Лиге Чемпионов посреди недели после скандального интервью Мохамеда в прошлый уикенд.



Теперь у Салаха остается лишь домашний матч против "Брайтона" в субботу, прежде чем он уедет на Кубок Африки, но примет ли он в нем участие, зависит от разговора со Слотом.



"Я проведу разговор с Мо. Исход этого разговора определит, что будет в субботу".



"После матча с "Сандерлендом" был много разговоров с его представителями и нашими, между ним и мной. Мы как клуб приняли решение не брать его в Милан, и я был частью этого решения".



"Я всегда нахожусь в контакте с руководством, но когда речь идет о решениях насчет состава или заявки, они оставляют это мне", — цитирует Слота BBC.