Мерсон считает, что Салах стал хуже играть из-за ухода Трента

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что неважная игра нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в этом сезоне связана с уходом правого защитника Трента Александер-Арнольда.

Минувшим летом Салах лишился своего многолетнего партнера по флангу в лице Трента, который вместо нового контракта с "Ливерпулем" решил уйти в "Реал".



Правый фланг обороны остается одной из наиболее проблемных зон "Ливерпуля" в этом сезоне, и это, как считает Мерсон, сказывается на игре Салаха.



"Вам нужно помнить, что он поиграл уже с четырьмя или пятью крайними защитниками в этом сезоне. Думаю, они не учли это, когда Трент Александер-Арнольд ушел. Думаю, они повели себя лениво".



"Возможно, они думали: "Ну, у нас есть Брэдли. Собослаи может сыграть там. Кертис Джонс может сыграть там. Приходит Фримпонг, а он больше атакующий игрок, чем оборонительный".



"Когда Александер-Арнольд играл там, он привык получать мяч возле центральной линии поля, и вам приходилось принимать меры, потому что он был лучшим распасовщиком в Премьер-Лиге. Он уничтожал вас".



"А теперь, если их правый защитник получает мяч возле центральной линии поля, команды говорят: "На здоровье, мы лучше удвоим опеку Мо Салаха".



"В лице Джона Барнса я поиграл с одним из лучших игроков, которые когда-либо были у сборной Англии. Я до сих пор слышу, что он так и не проявил себя в сборной Англии. Но начинался матч, и его держали двое. То же самое в "Ливерпуле" сейчас".



"Если Салах не играет хорошо, "Ливерпуль" не побеждает. Его много критикуют, но я думаю, мы не учитываем крайних защитников, которые играют позади него", — сообщил Мерсон Sky Sports.