Руни: "Мне угрожали смертью"

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни рассказал, что ему поступали угрозы смертельной расправы, когда он переходил из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед".

Едва проявив себя в родном "Эвертоне", в 2004 году Руни, которому тогда было 18 лет, перебрался в "Юнайтед" по сделке стоимостью 27 миллионов фунтов.



Своим решением уйти Руни расстроил и даже разозлил многих фанатов "Эвертона", однако юниор сохранил самообладание.



"Мне угрожали смертью. Дом моих родителей раскрасили краской и серьезно повредили. Дом моей девушки в то время, теперь жены, раскрасили краской".



"Думаю, в такие моменты ты должен быть силен духом. Люди из твоего окружения должны помочь".



"Мне было сложно уходить, потому что я направлялся в "Манчестер Юнайтед", а между Ливерпулем и Манчестером большое соперничество, так что это все значительно усложняло".



"Но у меня всегда было это мышление: "Мне все равно". Я знал, чего хочу, и знал, как достичь этого".



"Я должен был сохранять крепость духа. Так вели себя люди из моего города, и это было тяжело, но мне был все равно — ты должен поступать эгоистично, принимая такие решения", — сообщил Руни BBC.