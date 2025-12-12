Игроки "Ливерпуля" поддерживают Слота, а не Салаха

Арне Слот Большинство игроков "Ливерпуля" поддерживает главного тренера Арне Слота, а не нападающего Мохамеда Салаха.

В прошлую субботу Салах выступил с открытой критикой Слота, заявив, что у них больше "нет отношений" и что Арне хочет избавиться от него.

Однако Daily Mail утверждает, что поступок Салаха не создал раскола в раздевалке, а, скорее, вызвал обратный эффект, сплотив игроков вокруг Слота.

Слот дополнительно укрепил свою поддержку в раздевалке с помощью тактического маневра, использовав схему 4-4-2 в матче Лиги Чемпионов против "Интера" посреди недели.

Тактическую гибкость Слота оценили руководители "Ливерпуля" Майкл Эдвардс и Ричард Хьюз, которые лично присутствовали в Милане во время победного для "Ливерпуля" матча (0:1).

Поэтому в данный момент — в глазах игроков и боссов "Ливерпуля" — Слот выигрывает битву с Салахом, чье будущее в мерсисайдском клубе выглядит все более туманным.




Метки Ливерпуль, Салах, Слот

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2025 11:00

Количество просмотров Просмотров: 172


Поиск: