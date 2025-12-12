Игроки "Ливерпуля" поддерживают Слота, а не Салаха

Большинство игроков "Ливерпуля" поддерживает главного тренера Арне Слота, а не нападающего Мохамеда Салаха.

В прошлую субботу Салах выступил с открытой критикой Слота, заявив, что у них больше "нет отношений" и что Арне хочет избавиться от него.



Однако Daily Mail утверждает, что поступок Салаха не создал раскола в раздевалке, а, скорее, вызвал обратный эффект, сплотив игроков вокруг Слота.



Слот дополнительно укрепил свою поддержку в раздевалке с помощью тактического маневра, использовав схему 4-4-2 в матче Лиги Чемпионов против "Интера" посреди недели.



Тактическую гибкость Слота оценили руководители "Ливерпуля" Майкл Эдвардс и Ричард Хьюз, которые лично присутствовали в Милане во время победного для "Ливерпуля" матча (0:1).



Поэтому в данный момент — в глазах игроков и боссов "Ливерпуля" — Слот выигрывает битву с Салахом, чье будущее в мерсисайдском клубе выглядит все более туманным.