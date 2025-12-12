"Ливерпуль", "Сити" и "Тоттенхэм" готовы сойтись в битве за Семеньо

"Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" готовы сойтись в битве за нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо.

Будущее Семеньо обещать стать одной из самых горячих тем во время зимнего трансферного окна, потому что примерно в первые две недели января Антуан может быть выкуплен у "Борнмута" за фиксированную сумму в 65 миллионов фунтов.



Семеньо называют возможной заменой для Мохамеда Салаха в "Ливерпуле", однако BBC может подтвердить, что "красные" начали интересоваться Антуаном задолго до скандального интервью своей египетской звезды.



"Ливерпуль" только активизирует свои действия в отношении Семеньо, если Салаху будет суждено уйти. Также для "красных" важным фактором является то, что сборная Ганы Антуана не попала на Кубок Африки.



Однако на Семеньо также претендуют "Сити" и "Тоттенхэм", причем источник утверждает, что в последние недели интерес "горожан" к Антуану был наиболее серьезным, а "шпоры" готовы сделать игроку самое заманчивое в финансовом отношении предложение.