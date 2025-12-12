Мерсон: "Я на стороне Салаха"

Мохамед Салах Легенда "Арсенала" Пол Мерсон заступился за нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Будущее Салаха стало горячей темой для дискуссий после скандального интервью Мохамеда в прошлую субботу.

Поступок Салаха вызвал больше критики, чем одобрения, однако Мерсон сочувствует Мохамеда и считает, что "Ливерпулю" обязан 33-летнему египтянину всеми своими трофеями в последние годы.

"Я на стороне Мо Салаха. Думаю, его слишком критикуют".

"Возможно, ему не следовало делать то, что он сделал, но он человек. Он победитель. Он легенда. Его показатели голов и результативных передач при игре на фланге просто за гранью. По моему мнению, мы больше никогда такого не увидим".

"Он лишь сказал, что хочет играть в футбол. Он возмутился, потому что не играет. Как можно его ругать за это?"

"В их команде есть и другие игроки, которых можно было бы убрать из состава, и он, наверное, думает: "Мы не очень-то хороши, а я не играю". Я просто думаю, это неправильно".

"Ливерпуль" ничего бы не выиграл без Мо Салаха. Уберите его голы и результативные передачи, и от их трофеев ничего бы не осталось", — сообщил Мерсон Sky Sports.




Автор mihajlo   

Дата 12.12.2025 07:00

Количество просмотров Просмотров: 367

  1. bmw-e34 12.12.2025 08:08 # bmw-e34
    Да никто его заслуги не отнимает. Он Легенда. Возле Энфилда ему положена статуя.

    Но конкретно сейчас он сдался. И сдался он ещё прошлой зимой, когда был пост. Именно с того момента он перестал быть стабильным.

    Ему всего лишь оставалось уйти красиво.

  2. mitrich 12.12.2025 07:39 # mitrich
    дадада, заключить бессрочный контракт и выпускать в старте до 50 лет

  3. bangladesh 12.12.2025 07:37 # bangladesh
    эта потаскушка мерсон типичная хайпожорка, которая манит Салаха на свое ущербное вью ради просмотров и кликов.

  4. gameboy 12.12.2025 07:25 # gameboy
    Он не играет потому что не приносит пользы команде
    По всем метрикам он стал пешеходить/опускаться ниже и не идти в остроту

