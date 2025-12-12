Мерсон: "Я на стороне Салаха"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон заступился за нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Будущее Салаха стало горячей темой для дискуссий после скандального интервью Мохамеда в прошлую субботу.



Поступок Салаха вызвал больше критики, чем одобрения, однако Мерсон сочувствует Мохамеда и считает, что "Ливерпулю" обязан 33-летнему египтянину всеми своими трофеями в последние годы.



"Я на стороне Мо Салаха. Думаю, его слишком критикуют".



"Возможно, ему не следовало делать то, что он сделал, но он человек. Он победитель. Он легенда. Его показатели голов и результативных передач при игре на фланге просто за гранью. По моему мнению, мы больше никогда такого не увидим".



"Он лишь сказал, что хочет играть в футбол. Он возмутился, потому что не играет. Как можно его ругать за это?"



"В их команде есть и другие игроки, которых можно было бы убрать из состава, и он, наверное, думает: "Мы не очень-то хороши, а я не играю". Я просто думаю, это неправильно".



"Ливерпуль" ничего бы не выиграл без Мо Салаха. Уберите его голы и результативные передачи, и от их трофеев ничего бы не осталось", — сообщил Мерсон Sky Sports.