Мерсон: "Я на стороне Салаха"
Легенда "Арсенала" Пол Мерсон заступился за нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.
Будущее Салаха стало горячей темой для дискуссий после скандального интервью Мохамеда в прошлую субботу.
Поступок Салаха вызвал больше критики, чем одобрения, однако Мерсон сочувствует Мохамеда и считает, что "Ливерпулю" обязан 33-летнему египтянину всеми своими трофеями в последние годы.
"Я на стороне Мо Салаха. Думаю, его слишком критикуют".
"Возможно, ему не следовало делать то, что он сделал, но он человек. Он победитель. Он легенда. Его показатели голов и результативных передач при игре на фланге просто за гранью. По моему мнению, мы больше никогда такого не увидим".
"Он лишь сказал, что хочет играть в футбол. Он возмутился, потому что не играет. Как можно его ругать за это?"
"В их команде есть и другие игроки, которых можно было бы убрать из состава, и он, наверное, думает: "Мы не очень-то хороши, а я не играю". Я просто думаю, это неправильно".
"Ливерпуль" ничего бы не выиграл без Мо Салаха. Уберите его голы и результативные передачи, и от их трофеев ничего бы не осталось", — сообщил Мерсон Sky Sports.
12.12.2025 07:00
Просмотров: 367
Последние комментарии:
Да никто его заслуги не отнимает. Он Легенда. Возле Энфилда ему положена статуя.
Но конкретно сейчас он сдался. И сдался он ещё прошлой зимой, когда был пост. Именно с того момента он перестал быть стабильным.
Ему всего лишь оставалось уйти красиво.
дадада, заключить бессрочный контракт и выпускать в старте до 50 лет
эта потаскушка мерсон типичная хайпожорка, которая манит Салаха на свое ущербное вью ради просмотров и кликов.
Он не играет потому что не приносит пользы команде
По всем метрикам он стал пешеходить/опускаться ниже и не идти в остроту
