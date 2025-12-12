Лучшие голы Премьер-Лиги в ноябре (ВИДЕО)

Лучшие голы ноября Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в ноябре 2025 года.






  1. hachidlo 12.12.2025 06:17 # hachidlo
    Все команды от первого до девятого места: "Залупуль наши жопанюхи"

    Тоттенхэм: "Опять ждать своих жотанюхов до конца следующего тура"
    Ньюкасл: "Опять ждать своих жотанюхов до конца следующего тура"

