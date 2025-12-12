Лучшие голы Премьер-Лиги в ноябре (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию подборку самых интересных и зрелищных голов, забитых в матчах английской Премьер-Лиги в ноябре 2025 года.
12.12.2025 06:00
Просмотров: 105
Последние комментарии:
Все команды от первого до девятого места: "Залупуль наши жопанюхи"
Тоттенхэм: "Опять ждать своих жотанюхов до конца следующего тура"
Ньюкасл: "Опять ждать своих жотанюхов до конца следующего тура"
