"Астон Вилла" одержала восьмую победу подряд

"Астон Вилла" одержала свою восьмую победу подряд с учетом всех соревнований, переиграв на выезде швейцарский "Базель" на общем этапе Лиги Европы со счетом 1:2.

Гостям удалось открыть счет уже на 12-й минуте, когда их соперник не смог вынести мяч после розыгрыша углового. Этим воспользовался Эван Гессан, развернувшись в штрафной и пробив — 0:1.



Однако на 34-й минуте "Базель" отыгрался. Джердан Шакири навесил со штрафного, а Флавиус Данилюк опередил голкипера "Виллы" Марко Бизота и в прыжке переправил мяч в ворота — 1:1.



В начале второго тайма гости снова вышли вперед. Это Юри Тилеманс нанес удар в касание с подступов к штрафной площади — 1:2. Более счет уже не изменился.



"Базель" (Швейцария) — "Астон Вилла" (Англия) — 1:2 (1:1)



Голы: Данилюк 34 — Гессан 12, Тилеманс 53.



"Астон Вилла": Бизот, Кэш (Тилеманс 45), Конса, Линделеф, Динь, Богард, Онана (Камара 65), Гессан, Буэндиа (Роджерс 65), Санчо (Уоткинс 64), Мален (Макгинн 79).