"Астон Вилла" одержала восьмую победу подряд

Юри Тилеманс "Астон Вилла" одержала свою восьмую победу подряд с учетом всех соревнований, переиграв на выезде швейцарский "Базель" на общем этапе Лиги Европы со счетом 1:2.

Гостям удалось открыть счет уже на 12-й минуте, когда их соперник не смог вынести мяч после розыгрыша углового. Этим воспользовался Эван Гессан, развернувшись в штрафной и пробив — 0:1.

Однако на 34-й минуте "Базель" отыгрался. Джердан Шакири навесил со штрафного, а Флавиус Данилюк опередил голкипера "Виллы" Марко Бизота и в прыжке переправил мяч в ворота — 1:1.

В начале второго тайма гости снова вышли вперед. Это Юри Тилеманс нанес удар в касание с подступов к штрафной площади — 1:2. Более счет уже не изменился.

"Базель" (Швейцария) — "Астон Вилла" (Англия) — 1:2 (1:1)

Голы: Данилюк 34 — Гессан 12, Тилеманс 53.

"Астон Вилла": Бизот, Кэш (Тилеманс 45), Конса, Линделеф, Динь, Богард, Онана (Камара 65), Гессан, Буэндиа (Роджерс 65), Санчо (Уоткинс 64), Мален (Макгинн 79).




Метки Астон Вилла, Базель, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 12.12.2025 01:05

Количество просмотров Просмотров: 127


Поиск: