"Пэлас" разгромил "Шелбурн" в Лиге Конференций

"Кристал Пэлас" разгромил на выезде ирландский "Шелбурн" в рамках общего этапа Лиги Конференций.

Счет в матче был открыт на 11-й минуте, когда Кристантус Уче в касание замкнул прострел Эдди Нкетиа с левого края штрафной — 0:1.



На 25-й минуте отличился и сам Нкетиа, отправив мяч в пустые ворота с близкого расстояния после попадания партнера в штангу — 0:2.



В концовке первого тайма Пино как нож сквозь масло прошел через всю оборону "Шелбурна", по центру проник в штрафную и пробил — 0:3.



Второй тайм не принес голов. "Пэлас" одержал очень комфортную победу и имеет отличные шансы попасть в плей-офф, даже если не напрямую.



"Шелбурн" (Ирландия) — "Кристал Пэлас" (Англия) — 0:3 (0:3)



Голы: Уче 11, Нкетиа 25, Пино 37.



"Кристал Пэлас": Бенитес, Девенни (Кейси 82), Лакруа, Гехи, Ричардс, Уортон (Лерма 45), Камада (Хьюз 45), Соса, Уче, Пино (Эссе 45), Нкетиа (Клайн 67).