Босс "Баварии" лично поговорит с Гехи

Спортивный директор немецкой "Баварии" Макс Эберль дожидается 1 января, чтобы лично поговорить с капитаном "Кристал Пэлас" Марком Гехи.

Контракт Гехи с "Пэлас" по-прежнему истекает в конце сезона, а значит уже с января Марк сможет свободно вести переговоры с зарубежными клубами.



В октябре Эберль уже принимал в Мюнхене агента Гехи, и Sky Sport Germany утверждает, что "Бавария" по-прежнему заинтересована в приглашении Марка свободным агентом следующим летом.



Эберль является большим поклонником Гехи, и с наступлением января Макс собирается лично поговорить с Марком по телефону, чтобы убедить 25-летнего защитника присоединиться к своему капитану по сборной Англии Харри Кейну в Мюнхене.



Однако "Бавария" — не единственный претендент на Гехи, которого также хотят "Ливерпуль", "Реал" и "Барселона".