"Брайтон" потерял Цимаса до следующего сезона
Нападающий "Брайтона" Стефанос Цимас уже не сыграет в этом сезоне из-за разрыва крестообразных связок колена.
3 декабря против "Астон Виллы" Цимас был впервые назван в стартовом составе "Брайтона" на матч Премьер-Лиги.
Однако еще в первом тайме проигранного "чайками" матча (3:4), в совершенно безобидной ситуации, Цимас повредил свое колено.
Главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер с самого начала ожидал худшего, и углубленное обследование Цимаса его не обмануло.
Цимас порвал крестообразные связки колена, и впереди и 19-летнего грека многие месяцы реабилитации, сообщает The Athletic.
В этом сезоне, своем дебютном за "Брайтон", Цимас сыграл 12 матчей, забив три гола и отдав две результативные передачи.
11.12.2025 23:00
Просмотров: 158
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: