"Брайтон" потерял Цимаса до следующего сезона

Нападающий "Брайтона" Стефанос Цимас уже не сыграет в этом сезоне из-за разрыва крестообразных связок колена.

3 декабря против "Астон Виллы" Цимас был впервые назван в стартовом составе "Брайтона" на матч Премьер-Лиги.



Однако еще в первом тайме проигранного "чайками" матча (3:4), в совершенно безобидной ситуации, Цимас повредил свое колено.



Главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер с самого начала ожидал худшего, и углубленное обследование Цимаса его не обмануло.



Цимас порвал крестообразные связки колена, и впереди и 19-летнего грека многие месяцы реабилитации, сообщает The Athletic.



В этом сезоне, своем дебютном за "Брайтон", Цимас сыграл 12 матчей, забив три гола и отдав две результативные передачи.