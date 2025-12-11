"Брайтон" потерял Цимаса до следующего сезона

Стефанос Цимас Нападающий "Брайтона" Стефанос Цимас уже не сыграет в этом сезоне из-за разрыва крестообразных связок колена.

3 декабря против "Астон Виллы" Цимас был впервые назван в стартовом составе "Брайтона" на матч Премьер-Лиги.

Однако еще в первом тайме проигранного "чайками" матча (3:4), в совершенно безобидной ситуации, Цимас повредил свое колено.

Главный тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер с самого начала ожидал худшего, и углубленное обследование Цимаса его не обмануло.

Цимас порвал крестообразные связки колена, и впереди и 19-летнего грека многие месяцы реабилитации, сообщает The Athletic.

В этом сезоне, своем дебютном за "Брайтон", Цимас сыграл 12 матчей, забив три гола и отдав две результативные передачи.




Дата 11.12.2025 23:00

