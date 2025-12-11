"Форест" победил "Утрехт" в Лиге Европы

"Ноттингем Форест" одержал победу 1:2 в гостях у голландского "Утрехта" и поднялся в топ-8 общего этапа Лиги Европы.

Первый тайм матча в Голландии не принес голов, но едва начался второй, как Арно Калимундо продрался по левому краю штрафной и с острого угла поразил ворота — 0:1.



Вскоре Калимуэндо упустил возможность для дубля, пробив в штангу ворот "Утрехта".



На 73-й минуте Майк Ван дер Хорн сравнял счет, результативно сыграв головой на дальней штанге после подачи со штрафного — 1:1.



Однако победа осталась за "Форест", потому что на 88-й минуте Игорь Жезус, заменивший Калимуэндо, добил мяч в ворота после сейва голкипера — 1:2.



"Утрехт" (Голландия) — "Ноттингем Форест" (Англия) — 1:2 (0:0)



Голы: Ван дер Хорн 73 — Калимуэндо 52, Жезус 88.



"Ноттингем Форест": Виктор, Эбботт, Мурильо (Миленкович 69), Морато, Зинченко, Домингес (Гиббс-Уайт 78), Луис (Андерсон 45), Макати (Сангаре 45), Ндойе, Калимуэндо (Жезус 87), Хадсон-Одои.