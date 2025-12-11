Варди стал первым английским Игроком Месяца в Серии А

Нападающий "Кремонезе" Джейми Варди стал первым в истории английским футболистом, признанным лучшим игроком Серии А по итогам месяца.

Варди минувшим летом присоединился к "Кремонезе", покинув свободным агентом вылетевший из Премьер-Лиги "Лестер".



В течение ноября 38-летний Варди провел три матча за "Кремонезе" и отметился голом против "Ювентуса".



В борьбе за звание Игрока Месяца Варди опередил Майка Менньяна из "Милана", Лаутаро Мартинеса из "Интера", Давида Нереса из "Наполи", Лео Эстигора из "Дженоа" и Николо Дзаньоло из "Удинезе".



Добавим, к настоящему моменту Варди сыграл 10 матчей и забил четыре гола в Серии А, где "Кремонезе", новичок итальянского первенства, занимает девятое место.