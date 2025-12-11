Жезус: "Это были 11 месяцев сомнений в себе"

Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус рассказал, насколько тяжело ему было во время отсутствия с травмой крестообразных связок колена.

Накануне Жезус сыграл свой первый с января официальный матч, появившись на замену против "Брюгге" в Лиге Чемпионов.



После победы 0:3 Жезус поведал о своем психологическом состоянии в период восстановления. По словам 28-летнего бразильца, опорой для него стала вера.



"Прошло 11 месяцев, 11 месяцев сомнений в себе".



"В первую очередь я подумал: "Почему?" Ты всегда продолжаешь спрашивать себя, почему это случилось, по какой причине".



"Прошлый сезон складывался непросто для меня, и в момент, когда я прибавил, начал хорошо играть и забивать голы, случилось это (травма)".



"Поэтому в первые две-три недели я задавался вопросом, почему это случилось со мной. И затем я понял, что мне нужно быть ближе к Иисусу, к Богу, нужно читать Библию".



"Это так сильно мне помогло, потому что, знаете, сохранило мою веру в то, что я сын Божий и что я смогу достичь всего, если буду чувствовать, что на то у Бога есть планы".



"Убежден на 100 процентов, я бы не верил, что вернусь сильнее, чем когда-либо прежде, если бы я не слушал Библию каждый день. Теперь я верю в это еще больше, потому что я сын Божий", — цитирует Жезуса talkSPORT.