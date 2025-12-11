"Юнайтед" отчитался о прибыли

"Манчестер Юнайтед" отчитался о выходе на прибыльный уровень по итогам первого квартала этого финансового года.

По итогам трехмесячного периода, оканчивающегося 30 сентября, "Юнайтед" отобразил операционную прибыль в 13.3 млн. фунтов — против убытка в 6.9 млн. фунтов за аналогичный временной отрезок в прошлом году.



"Юнайтед" смог этого добиться, несмотря на снижение поступлений от коммерческой деятельности, трансляций и проведения матчей на "Олд Траффорд". Ключом к выходу на прибыльный уровень стала агрессивная политика совладельца клуба сэра Джима Рэтклиффа по сокращению расходов.



За указанный период "Юнайтед" заработал 140.3 млн. фунтов — на 2% меньше, чем годом ранее, и связано это прежде всего с тем, что "красные дьяволы" не участвуют в еврокубках.



"Эти внушительные финансовые результаты отражают устойчивость "Манчестер Юнайтед". Мы добились сильного прогресса в нашем преобразовании клуба".



"Сложные решения, которые мы приняли в прошлом году, привели к устойчивому снижению затрат и созданию более оптимизированной и эффективной организации, способной обеспечить улучшение спортивных и коммерческих результатов клуба в долгосрочной перспективе".



"Это помогло нам совершить инвестиции в наши мужскую и женскую команды, которые занимают шестое и третье места в Премьер-Лиге и женской Суперлиге, соответственно", — цитирует исполнительного директора "Юнайтед" Омара Беррада Daily Mail.