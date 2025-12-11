Саудовские клубы ждут результата переговоров Салаха и Слота

Стало известно, когда саудовские клубы будут готовы начать переговоры о переходе нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

33-летний Салах поставил под большой вопрос свое будущее в "Ливерпуле", разразившись гневным интервью после трех подряд матчей вне стартового состава.



Салах был отстранен от выезда к "Интеру" в Лиге Чемпионов в минувший вторник, и теперь у Мохамеда остается лишь матч Премьер-Лиги против "Брайтона" в субботу, прежде чем он отправится представлять сборную Египта на Кубке Африки.



По информации Daily Mail, в ближайшие 48 часов Салах и главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот будут вести переговоры насчет их дальнейшего сотрудничества.



Им предстоит решить, останется ли Салах в "Ливерпуле", а если нет — получит ли Мохамед возможность попрощаться с "Энфилдом" в субботу.



Саудовские клубы — "Аль-Хиляль", "Аль-Кадисия" и "Неом" — как раз и ждут, смогут ли стороны установить перемирие. Салаху лишь достаточно дать сигнал, чтобы переговоры по согласованию его трансфера стартовали.



Интерес к Салаху также проявляют "Сан-Диего" и "Чикаго Файр" из МЛС, но они не в состоянии предложить Салаху столь же щедрые условия, как и саудиты.