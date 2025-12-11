Светская хроника за четверг

Харри Кейн не покинет "Баварию" в январе. "Ливерпуль" готов продать Алиссона. "Манчестер Юнайтед" хочет пригласить Серхио Рамоса. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

Капитан сборной Англии Харри Кейн решил, что пункт в его контракте с "Баварией" о выкупе не будет активирован в январе. (Bild)



"Ливерпуль" открыт к продаже голкипера Алиссона следующим летом. (Sacha Tavolieri)



Капитан "Кристал Пэлас" Марк Гехи очень заинтересован в переходе в "Ливерпуль". (TEAMtalk)



"Реал" еще не отбросил идею с приглашением защитника "Ливерпуля" Ибраимы Конате свободным агентом. (Defensa Central)



"Челси" и "Бавария" сражаются за защитника "РБ Лейпциг" Кастелло Лукеба. (TEAMtalk)



"Рома" официально начала переговоры с "Манчестер Юнайтед" об аренде нападающего Джошуа Зиркзее с обязательством по выкупу за 30 миллионов фунтов. (La Gazzetta dello Sport)



"Юнайтед" хочет подписать свободным агентом экс-защитника "Реала" Серхио Рамоса, который покинул мексиканский "Монтеррей". (Fichajes)



"Сандерленд" предложил 22 млн. фунтов за полузащитника "Лацио" Маттео Гендузи. (Sunderland Echo)



"Астон Вилла" согласовала покупку нападающего "Гремио" Алиссона Эдварда за 10.5 млн. фунтов. (BBC)



"Вест Хэм" следит за нападающим "Риу Аве" Клейтоном, который является лучшим бомбардиром португальского первенства в этом сезоне. (TEAMtalk)



"Вулверхэмптон" задумывается о возвращении вингера "Фулхэма" Адамы Траоре. (Football Insider)



"Эвертон" проявляет интерес к нападающему "Брайтона" Эвану Фергюсону, который может досрочно вернуться из аренды в "Роме". (TEAMtalk)



Другое



Защитник Ибраима Конате может заключить новый контракт с "Ливерпулем" в ближайшие недели. (Football Insider)



Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах не собирается приносить извинения главному тренеру Арне Слоту, поэтому, вероятно, пропустит матч против "Брайтона" в субботу. (TEAMtalk)



"Арсенал" не отпустил своего нападающего Виктора Дьекереша в Швецию, чтобы выступить свидетелем в суде. (The Sun)



Бывший полузащитник "Юнайтед" Поль Погба стал инвестором и амбассадором первой в мире верблюжьей гоночной команды. (The Sun)