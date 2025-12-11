Артета: "Победа на "Брюгге" показывает, насколько мы стабильны"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что победа над бельгийским "Брюгге" в Лиге Чемпионов говорит о стабильности его команды.

Потеряв Кристиана Москеру, Деклана Райса и Леандро Троссарда перед выездом в Бельгию, "Арсенал" провел матч в доминирующей манере и одержал победу 0:3.



С помощью этой победы "Арсенал" реабилитировался за поражение 2:1 от "Астон Виллы" в минувший уикенд, и Артета остался очень доволен реакцией.



"Выиграть матч — это именно то, чего вы хотите сразу после поражения. Чтобы сделать это, нужно преодолеть некоторые испытания, особенно с учетом потери еще двух игроков".



"Но, опять же, это показывает, насколько мы стабильны. Мы задаем высокие стандарты, и команда обладает способностью побеждать по-разному. Думаю, сегодня был хороший пример этому".



"Я очень рад, потому что некоторые игроки передней линии вернулись в строй, и вы сами можете сказать, насколько лучше мы сыграли", — цитирует Артету Sky Sports.