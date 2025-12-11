"Эвертон" ищет правого защитника

"Эвертон" надеется обзавестись новым правым защитником в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне правый фланг обороны является наиболее проблемной зоной в команде Дэвида Мойеса.



37-летний Шеймус Коулмен отметился лишь одним выходом в стартовом составе и в данный момент травмирован, а Натан Паттерсон не сыграл ни минуты в Премьер-Лиге, также испытывая проблемы со здоровьем.



В большинстве матчей Мойесу приходилось латать эту дыру с помощью центрального защитника Джейка О'Брайена, также на правом фланге обороны успел сыграть Джеймс Гарнер, но тот слишком хорош в полузащите.



В "Эвертоне" считают, что команда достойно справляется с обстоятельствами, поэтому "ириски" будут готовы потратиться, только если найдут идеальный вариант. В противном случае приглашение правого защитника будет отложено на лето 2026.



Среди игроков, которые вызывают интерес у "Эвертона", BBC называет Витиньо из "Ботафого".