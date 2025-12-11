Клубы Премьер-Лиги интересуются Росеньором

Клубы Премьер-Лиги проявляют интерес к главному тренеру французского "Страсбура" Лиаму Росеньору.

Росеньор возглавил "Страсбр" в июле 2024, заменив на тренерском мостике французского клуба легенду "Арсенала" Патрика Виейра.



Росеньор значительно укрепил свою репутацию работой во Франции. В прошлом сезоне "Страсбур" под руководством 41-летнего англичанина занял седьмое место в Лиге 1, квалифицировавшись в Лигу Конференций.



По информации talkSPORT, своей работой в "Страсбуре", который имеет общих с "Челси" владельцев, Росеньор привлек внимание ряда клубов Премьер-Лиги, включая "Фулхэм", за которым Лиаму довелось выступать в качестве игрока.



Минувшим летом Росеньора уже связывали с возвращением на родину, однако "Страсбуру" удалось отразить интерес к Лиаму со стороны "Саутгемптона" и "Лестера".



Добавим, владельцы "Челси" очень довольны Росеньором и даже рассматривают Лиама возможным преемником Энцо Марески на "Стэмфорд Бридж".