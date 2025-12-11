Артета порадовался за Мадуэке и Жезуса

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета порадовался за вингера Нони Мадуэке и нападающего Габриэля Жезуса после победы 0:3 над бельгийским "Брюгге".

Лишь недавно вернувшись в строй после двух месяцев отсутствия с травмой, накануне Мадуэке вышел в стартовом составе "Арсенала" и отметился дублем. Особенно хорош был первый гол Нони, когда он ушел от двух соперников и пробил с дистанции.



Матч Лиги Чемпионов против "Брюгге" также был отмечен первым с января появлением Жезуса, который запомнился попаданием в перекладину. Оба игрока очень порадовали Микеля, чья команда сохраняет лидерство на общем этапе.



"Это большая победа. Побеждать на выезде в Лиге Чемпионов всегда очень сложно, поэтому парни заслуживают похвалы за то, что они сделали".



"Сейчас некоторые игроки вернулись в строй. Было замечательно увидеть Нони и Габи. Нони забил замечательный гол, а возвращение Габриэля Жезуса после 11 месяцев отсутствия — это действительно красивый момент, он прошел сложный путь. Мы также очень рады тем, какой уровень игры он показал в отведенные ему минуты".



"Он заслуживает большой похвалы, как и медицинский персонал, потому что это был очень длинный период, очень сложный. У него были кое-какие тяжелые моменты в своей карьере, но это лишь показывает, как сильно он любит футбол, и так же сильно мы любим его", — цитирует Артету официальный веб-сайт "Арсенала".