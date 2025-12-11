Холанд расстроен, что не сыграл против Мбаппе

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд расстроен, что не смог сыграть против Килиана Мбаппе в матче Лиги Чемпионов с испанским "Реалом".

Гол Холанда с пенальти незадолго до перерыва обеспечил "Сити" победу 1:2 в гостях у "Реала" накануне вечером.



Этот матч Лиги Чемпионов мог бы стать противостоянием двух, возможно, лучших нападающих в мире на данный момент, однако из-за проблем со здоровьем Мбаппе был назван среди запасных, так и не появившись на поле "Бернабеу", и это расстроило Холанда.



"Мы знаем об их травмах, у нас тоже есть несколько, но у них много".



"Ты не хочешь, чтобы кто-нибудь был травмирован, и мы ожидали, что он сыграет. Я ожидал, что буду противостоять Килиану сегодня. Ты не рад, потому что хочешь играть против лучших, но когда такой игрок отсутствует, это слегка поднимает твой дух".



"Ты хочешь играть против лучших, и уже на первой минуте Асенсио попытался толкнуть меня и огорчить меня, что лично мне нравится — я не против этого. Также и с Антонио Рюдигером— у нас было несколько отличных баталий, но сегодня его желание было чрезмерным, и мы заработали пенальти", — сообщил Холанд TNT Sports.