Семь вещей, что мы узнали в 15-м туре

"Астон Вилла" обыграла "Арсенал", проблемы "Ливерпуля" усугубились в Лидсе, а "Вест Хэм" продолжает засасывать в зону вылета. Об этом и не только — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





"Арсенал" пострадал от травм защитников



Когда состав команд был объявлен на стадионе "Вилла Парк", выбор "Арсенала" на матч снова выглядел внушительно. На скамейке запасных сидели нападающий Виктор Дьекереш, купленный за 64 миллиона фунтов, трио ловких крайних полузащитников в лице Леандро Троссарда, Нони Мадуэке и Габриэля Мартинелли, а также, одни из самых талантливых молодых игроков в Англии Майлс Льюис-Скелли и Итан Нванери.



Но "Арсенал" прибыл с перевесом в атаке, а единственным центральным защитником среди запасных оказался 16-летний Марли Салмон. К тому моменту, когда Эмилиано Буэндиа принес победу "Астон Вилле", стало ясно, что "канонирам" не хватает оборонительной прочности, чтобы поддержать свой быстрый старт. "Астон Вилла" почувствовала это и пошла за победой, не став довольствоваться ничьей в матче с лидером.



Это поражение стало лишь четвертым с начала сезона 2022/23, когда команда Микеля Артеты начинала матч Премьер-Лиги без Габриэля Магальяэса или Вильяма Салиба — и это было заметно. Кристиан Москера, который, возможно, не сможет играть до Нового года, также отсутствовал. Хорошая новость для всех сторон — включая, вероятно, и занимающий второе место "Манчестер Сити" — заключается в том, что "Арсенал" и "Вилла" снова сразятся 30 декабря в ответном матче.



Конате слишком часто оказывается на "месте преступления"



Еще до того, как Мохамед Салах подошел к микрофонам в микст-зоне, Арне Слот рассказал журналистам о недостаточной надежности обороны своей команды, которая дважды упустила преимущество на стадионе "Элланд Роуд".



При перевесе в два гола Ибраима Конате без необходимости сбил Вильфреда Ньонто в своей штрафной площади, а Доминик Калверт-Левин реализовал назначенный пенальти. О Конате, чья форма в этом сезоне упала ниже плинтуса, Слот сказал: "К сожалению для него, он многое делает хорошо, но слишком часто оказывается на месте преступления. Он был причастен к голам, которые мы пропустили".



Слот с трудом подбирает стартовый состав из четырех защитников в этом сезоне — в матче с "Лидсом" он выпустил Конора Брэдли на правом фланге и Милоша Керкеза на левом, а в среду против "Сандерленда" в старте были Джо Гомес и Энди Робертсон. Гомес заменил Брэдли на 68-й минуте в субботу, незадолго до того, как "Лидс" начал свой "камбэк". Ужасная форма Конате — большая проблема для команды, которая потратила невероятные деньги на усиление атаки, не уделив должного внимания защите.



"Вест Хэм" нуждается в усилении в январе



Расписание матчей "Вест Хэма" на декабрь не выглядит обнадеживающим. В воскресенье к ним приезжает "Астон Вилла", затем предстоит визит к "Манчестер Сити", два домашних матча с "Фулхэмом" и "Брайтоном" завершат провальный 2025 год для лондонского клуба.



На данный момент в 34 матчах чемпионата в 2025 году было набрано всего 33 очка, причем за это время сменилось три тренера. Сможет ли Нуну Эшпириту Санту навести порядок после Хулена Лопетеги и Грэма Поттера? Многое зависит от выносливости Джаррода Боуэна, чей гол в матче с "Брайтоном" стал его всего четвертым за сезон, что позволило ему разделить звание лучшего бомбардира команды с Каллумом Уилсоном, чьей физической форме Нуну не доверял настолько, чтобы выпустить его на два матча за четыре дня.



Как только Уилсон вышел на поле и помог Боуэну забить гол, "Вест Хэм" стал постоянно угрожать воротам соперника, но при этом утратил контроль над серединой поля. Клуб, чья трансферная стратегия часто сбивает с толку болельщиков, нуждается в успешном январском трансферном окне, чтобы повысить свои шансы на сохранение прописки в Премьер-Лиге, иначе хорошая работа Нуну на данный момент пойдет насмарку.



Барри прервал засуху благодаря жесткому подходу Мойеса



Реакция домашних болельщиков, товарищей по команде и самого нападающего на первый гол Тьерно Барри за "Эвертон" была трогательной и подчеркнула их отчаянное желание увидеть, как 23-летний игрок получает награду за свои неустанные старания.



Это было приятным ответом на жалкие кричалки некоторых болельщиков "Ноттингем Форест". Игрок матча "Эвертона" Кирнан Дьюсбери-Холл сказал о Барри: "Я очень рад за него. Думаю, это, наверное, один из самых громких криков, которые вы слышали на стадионе за весь сезон, и он это заслуживает. В последних пяти матчах его старание было абсолютным".



Дэвид Мойес, однако, занял жесткую позицию, настаивая, что первый гол в 17 матчах должен дать старт карьере Барри в "Эвертоне", иначе Тьерно покинет команду. Жесткая линия Мойеса распространяется и на тренировочную базу, где "Эвертон" работает над улучшением физической формы Барри.



"Очень сложно тренировать физическую форму", — сказал менеджер "Эвертона". "Можно попросить ребят бить его как можно чаще, что они и делали. Он много падал, но мы просто продолжали играть и ждать от него прогресса. Он привыкает к этой лиге, но еще многому должен научиться".



Калверт-Левин снова в форме и готов к бою



Не так давно, когда Доминик Калверт-Левин выходил на поле, чтобы пробить важный пенальти, это вызывало приступ страха. На самом деле он не забил только один из семи 11-метровых, которые исполнял в Премьер-Лиге, но он стал игроком, с которым случаются несчастные случаи.



Однако на сей раз Калверт-Левин, забивший в каждом из двух предыдущих матчей, уверенно вызвался и реализовал пенальти. Сейчас легко забыть, что когда-то его считали возможным преемником Харри Кейна в сборной Англии. Он был крупным, хорошо удерживал мяч и обладал грациозными движениями.



Возможно, он никогда не был таким же наконечником атак, как Кейн, но он лучше удерживает мяч. Травмы подорвали его форму, и с сезона 2020/21 он не забивал более 10 голов в лиге за сезон. Однако, наконец, он снова выглядит в форме — и ему всего 28 лет.



Уилсон пополняет свою коллекцию красивых голов



Харри Уилсон добавил еще один потрясающий гол в свой репертуар, сравняв счет в матче "Фулхэма" с "Кристал Пэлас". Атакующий полузащитник сыграл в пас с Раулем Хименесом, отдал мяч своему партнеру по команде, а затем, получив его обратно на краю штрафной, отправил в дальний угол ворот изящным ударом внешней стороной левой ноги.



"Это значило бы гораздо больше, если бы мы получили три очка", — довольно тактично сказал Уилсон Sky Sports. После хет-трика за сборную Уэльса против Северной Македонии в прошлом месяце — среди тех голов был прекрасный штрафной удар — и инстинктивного удара с дистанции в пустые ворота Гульельмо Викарио в матче с "Тоттенхэмом" недавно, Уилсон зарабатывает репутацию автора великолепных голов. Его форма стала ярким пятном в нестабильном сезоне для "Фулхэма", который еще не нашел стабильности прошлого года и занимает 15-е место.



"Брентфорд" не может играть в свой футбол в выездных матчах



Кит Эндрюс выглядел озадаченным, когда его спросили, были ли два подряд выездных поражения от "Арсенала" и "Тоттенхэма" для "Брентфорда" проверкой на прочность. "Как в случае с выездными матчами против двух команд Лиги Чемпионов, в которых мы не смогли победить?" — сказал он. "Реальность такова, что мы едем к этим соперникам и играем на равных. Мы пытались сделать это сегодня. Мы не достигли нужного уровня".



Последнее — справедливая оценка: "Брентфорд" был далек от требуемого уровня, когда в субботу проиграл 2:0 "Тоттенхэму". Выездные матчи под руководством Эндрюса недостаточно хороши. "Брентфорд" силен на своем поле, набирая очки в матчах с "Астон Виллой", "Челси", "Ливерпулем", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслом", но на выезде ему приходится нелегко.



В прошлую среду "пчелы" мало что создали в матче с "Арсеналом" и были столь же беззубыми в поединке со "шпорами", даже несмотря на возвращение в состав Игоря Тиаго и Миккеля Дамсгорда. Эндрюс, который проиграл семь из восьми выездных матчей в этом сезоне, должен найти способ преобразить "Брентфорд" в гостях.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru