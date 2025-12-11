Эмери подтвердил, что "Вилла" не будет выкупать Эллиотта

Харви Эллиотт Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери подтвердил, что его клуб не будет выкупать полузащитника Харви Эллиотта у "Ливерпуля".

В заключительный день летнего трансферного окна "Вилла" арендовала Эллиотта у "Ливерпуля" с обязательством по выкупу за 35 миллионов фунтов, но это обязательство появится, только когда Харви сыграет 10 матчей Премьер-Лиги за бирмингемцев.

Пока что Эллиотт сыграл семь матчей за "Виллу" во всех соревнованиях, а на выезд к "Базелю" в Лиге Европы Эмери даже не взял 22-летнего англичанина.

В данный момент "Вилла", "Ливерпуль" и Эллиотт решают, как им быть дальше, но Эмери тратить 35 млн. фунтов на Харви точно не будет.

"Мы разговариваем с ним о его ситуации. Он не приехал с нами сюда. Надеюсь, мы поступим наилучшим образом для него и наилучшим образом для нас".

"Я уважаю его как игрока и как человека. Он хорошо тренируется, но в случае с ним есть одно обстоятельство".

"Надеюсь, мы сможем найти решение, чтобы он смог играть регулярно и продолжил свою карьеру у нас или где-нибудь еще".

"Я два или три раза разговаривал с ним о его ситуации, в которой мы с ним находимся. В первую очередь есть мое решение, а также есть ситуация. Он находится у нас в аренде, но он определенно не присоединится к нам по постоянному контракту", — цитирует Эмери Sky Sports.




  1. sausage 11.12.2025 09:23 # sausage
    "...но в случае с ним есть одно обстоятельство"
    Ну понятно, не хотят выкупать, поэтому не дают играть. В Ливерпуле нужнее будет, возвращайте молодого и перспективеого, ещ&#235; попылит за красных.

  2. bmw-e34 11.12.2025 09:12 # bmw-e34
    Пора домой.

