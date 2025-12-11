Окслейд-Чемберлен считает, что все еще может быть полезен в Премьер-Лиге

Бывший полузащитник "Арсенала" и "Ливерпуля" Алека Окслейд-Чемберлен считает, что все еще может играть на уровне Премьер-Лиги.

Окслейд-Чемберлен находится в поисках нового клуба с августа, когда он досрочно прекратил контракт с "Бешикташем".



В данный момент Алекс поддерживает физическую форму на базе "Арсенала", а на прошлой неделе даже сыграл за команду "канониров" U-21.



32-летний англичанин считает, что его рано списывать со счетов, и вдохновляется примером ветеранов "Брайтона" Данни Уэлбека и Джеймса Милнера.



"Я чувствую, что могу приносить пользу на поле, а также показывать, как правильно тренироваться и как правильно действовать на поле и за его пределами".



"Сейчас я в той категории игроков, которым посчастливилось поиграть за топ-клубы, выигрывать трофеи и работать с тренерами топ-уровня. Я знаю гораздо больше, нежели когда я начинал".



"Они (Уэлбек и Милнер) являются идеальным примером. Это показывает, что ты все еще можешь быть эффективным, если следишь за собой и упорно трудишься".



"Я знаю Уэлбза и знаю, что он Джеймс Милнер — две очень разные личности — дают раздевалке в плане установки стандартов. В каком-то отношении я не чувствую себя старше, чем во времена "Арсенала". Я не чувствую себя и на 30 лет".



"Я хочу играть. Я не чувствую себя старым. Я в форме, я по-прежнему голоден", — сообщил Окслейд-Чемберлен The Athletic.