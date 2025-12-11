Мадуэке считает, что "Арсенал" может выиграть все четыре трофея
Вингер "Арсенала" Нони Мадуэке считает, что его команде по силам завершить этот трофей сразу с четырьмя трофеями.
Накануне вечером "Арсенал" разгромил на выезде "Брюгге" со счетом 0:3 благодаря дублю Мадуэке, который и был признан лучшим игроком этого матча Лиги Чемпионов.
"Арсенал" остается единоличным лидером и в Лиге Чемпионов, и в Премьер-Лиге, и Мадуэке кажется, что "канонирам" не нужно жертвовать одним турниром ради более успешного выступления в другом. Нони также планирует замахнуться на Кубок Лиги и Кубок Англии.
"Мы сражаемся на всех фронтах. У меня есть ощущение, что мы можем побороться за победу на всех четырех фронтах. Мы можем выиграть это соревнование. Мы также можем выиграть лигу".
"К этому и нужно стремиться. В данный момент наши дела идут хорошо", — сообщил Мадуэке TNT Sports.
11.12.2025 07:00
Просмотров: 93
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
все, этого ждали все, теперь можно заканчивать сезон для Арсенала)))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий