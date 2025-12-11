Гвардиола: "Мы далеки от победы в Лиге Чемпионов"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда далека от победы в Лиге Чемпионов.

Накануне вечером "Сити" одержал волевую победу 1:2 в Мадриде над "Реалом", благодаря чему поднялся на четвертое место в таблице общего этапа Лиги Чемпионов.



Однако Гвардиола признает, что сейчас в его команде много неопытных игроков, вдобавок во время предыдущих своих выездов на "Бернабеу" "Сити" порой показывал футбол лучше, хотя и не всегда побеждал.



"Мы далеки от этого (победы в Лиге Чемпионов). Мы все еще не готовы. В феврале мы станем лучше. Мы уже бывали здесь, мы играли гораздо лучше, чем сегодня, и мы проигрывали. Порой так бывает в футболе".



"Игроки приложили огромные усилия. Это невероятно хороший результат. У нас невероятный дух, но все еще есть детали, которые нужно улучшить".



"Мы могли сыграть и лучше. Конечно, победить на "Бернабеу" — это так сложно. Четыре, пять, шесть игроков впервые играли здесь, поэтому мы, возможно, не вполне готовы играть на таком уровне, но это процесс, и у нас много новых игроков".



"Раз мы одержали победу здесь, я должен быть счастлив, особенно в плане набранных очков. У нас их уже 13, поэтому попадание в топ-8 зависит от нас сами. Такова цель. Было хорошо одержать победу здесь после того, что случилось против Леверкузена", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.