"Сити" одержал волевую победу над "Реалом"

Эрлинг Холанд "Манчестер Сити" одержал волевую победу 1:2 в гостях у испанского "Реала".

Стартовый состав "горожан" на этот матч не изменился по сравнению с победой 3:0 над "Сандерлендом" в минувшее воскресенье.

Уже на второй минуте рефери указал на 11-метровую отметку, зафиксировав фол Матеуша Нунеша на Винисиусе, однако система VAR подсказала, что нарушение было за пределами штрафной площади, поэтому пенальти в ворота "Сити" пришлось отменить.

Хозяева атаковали лучше и на 28-й минуте открыли счет. Родриго ворвался в штрафную по правому краю и пробил низом в дальний угол ворот — 1:0.

У гостей впереди ничего не ладилось — до 36-й минуты, когда внезапно случился ответный гол. Нико О'Райли добил мяч в ворота с близкого расстояния после отраженного голкипером удара Йошко Гвардиола — 1:1.

Не успев прийти в себя, "Реал" пропустил еще раз. Эрлинг Холанд нарвался на фол Антонио Рюдигера в штрафной и сам же реализовал назначенный пенальти — 1:2.

В самой концовке первого тайма растерянный "Реал" едва не пропустил третий гол, но Тибо Куртуа совершил два отличных сейва после ударов Холанда и Райана Шерки.

Во втором тайме счет заставлял хозяев раскрываться. Поначалу гости пытались этим пользоваться, но чем меньше оставалось времени, тем больше внимания они уделяли обороне.

Штурм "Реала" в концовке не дал результата. Лишь вышедший на замену Эндрик пробил головой в штангу.

"Сити" проявил характер и перевернул игру, а во втором тайме "горожанам" лишь требовалось надежно сыграть в обороне, что они и сделали.

"Реал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия) — 1:2 (1:2)

Голы: Родриго 28 — О'Райли 36, Холанд 43 (пен).

"Реал": Куртуа, Вальверде, Асенсио (Эндрик 79), Рюдигер, Каррерас, Тчуамени, Беллингем, Родриго, Себальос (Диас 67), Винисиус, Гарсия (Гюлер 58).

"Манчестер Сити": Доннарумма, Нунеш, Диаш, Гвардиол, О'Райли, Силва, Гонсалес, Фоден (Рейндерс 70), Шерки (Савиньо 71), Холанд (Мармуш 70), Доку (Аке 87).

Предупреждения: Рюдигер, Родриго, Каррерас — Фоден, О'Райли, Силва.




Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча, Реал

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2025 01:00

Количество просмотров Просмотров: 140

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. division 11.12.2025 01:06 # division
    Походу Алонсо бай бай, уровень топ клуба не потянул. Но главным в лузерпуль пойдет в принципе

    (ответить)

  2. b84 11.12.2025 01:04 # b84
    кто смотрел тот пидарас
    да, да ты - пидарас :)

    (ответить)

  3. the-kyva 11.12.2025 01:01 # the-kyva
    Реал + Вар - Кроос = Какули

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий


Поиск: