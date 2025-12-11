"Сити" одержал волевую победу над "Реалом"

"Манчестер Сити" одержал волевую победу 1:2 в гостях у испанского "Реала".

Стартовый состав "горожан" на этот матч не изменился по сравнению с победой 3:0 над "Сандерлендом" в минувшее воскресенье.



Уже на второй минуте рефери указал на 11-метровую отметку, зафиксировав фол Матеуша Нунеша на Винисиусе, однако система VAR подсказала, что нарушение было за пределами штрафной площади, поэтому пенальти в ворота "Сити" пришлось отменить.



Хозяева атаковали лучше и на 28-й минуте открыли счет. Родриго ворвался в штрафную по правому краю и пробил низом в дальний угол ворот — 1:0.



У гостей впереди ничего не ладилось — до 36-й минуты, когда внезапно случился ответный гол. Нико О'Райли добил мяч в ворота с близкого расстояния после отраженного голкипером удара Йошко Гвардиола — 1:1.



Не успев прийти в себя, "Реал" пропустил еще раз. Эрлинг Холанд нарвался на фол Антонио Рюдигера в штрафной и сам же реализовал назначенный пенальти — 1:2.



В самой концовке первого тайма растерянный "Реал" едва не пропустил третий гол, но Тибо Куртуа совершил два отличных сейва после ударов Холанда и Райана Шерки.



Во втором тайме счет заставлял хозяев раскрываться. Поначалу гости пытались этим пользоваться, но чем меньше оставалось времени, тем больше внимания они уделяли обороне.



Штурм "Реала" в концовке не дал результата. Лишь вышедший на замену Эндрик пробил головой в штангу.



"Сити" проявил характер и перевернул игру, а во втором тайме "горожанам" лишь требовалось надежно сыграть в обороне, что они и сделали.



"Реал" (Испания) — "Манчестер Сити" (Англия) — 1:2 (1:2)



Голы: Родриго 28 — О'Райли 36, Холанд 43 (пен).



"Реал": Куртуа, Вальверде, Асенсио (Эндрик 79), Рюдигер, Каррерас, Тчуамени, Беллингем, Родриго, Себальос (Диас 67), Винисиус, Гарсия (Гюлер 58).



"Манчестер Сити": Доннарумма, Нунеш, Диаш, Гвардиол, О'Райли, Силва, Гонсалес, Фоден (Рейндерс 70), Шерки (Савиньо 71), Холанд (Мармуш 70), Доку (Аке 87).



Предупреждения: Рюдигер, Родриго, Каррерас — Фоден, О'Райли, Силва.