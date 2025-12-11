Мадуэке помог "Арсеналу" разгромить "Брюгге"

"Арсенал" продлил свою 100-процентную серию на общем этапе Лиги Чемпионов, разгромив на выезде бельгийский "Брюгге" со счетом 0:3.

Рулевой "канониров" Микель Артета сменил половину полевых игроков в стартовом составе относительно выезда к "Астон Вилле", оказав доверие Кристиану Нергору, Майлсу Льюис-Скелли, Нони Мадуэке, Габриэлю Мартинелли и Виктору Дьекерешу.



"Арсенал" начал матч первым номером, стал подвергать соперника давлению и, несмотря на отсутствие опасных моментов, на 25-й минуте открыл счет. Получив мяч на правом фланге, Мадуэке стал смещаться в центр, ушел от одного соперника, ушел от второго, достиг подступов к штрафной площади и пробил — 0:1.



"Брюгге" несколько ожил лишь ближе к перерыву, и однажды Давиду Райе пришлось вступить в игру, чтобы выручить свою команду.



Едва начался второй тайм, как Мадуэке оформил дубль. Брошенный защитниками Нони на дальней штанге замкнул головой подачу Мартина Субименди с левого фланга — 0:2.



На 56-й минуте "канониры" сделали разницу в счете крупной. Мартинелли обыграл соперника и нанес обводящий удар с подступов к штрафной — 0:3.



В дальнейшем "Брюгге" активизировался, но на гол престижа так и не наиграл. Хозяева даже могли пропустить четвертый раз, но удар вышедшего на замену Габриэля Жезуса был переведет голкипером в перекладину.



"Арсенал" одержал безупречную победу, оказавшись гораздо более классной командой, нежели "Брюгге". Сделали это "канониры", несмотря на обилие кадровых проблем.



"Брюгге" (Бельгия) — "Арсенал" (Англия) — 0:3 (0:1)



Голы: Мадуэке 25, 47, Мартинелли 56.



"Брюгге": Ван ден Хевел, Сике (Мейер 67), Ордоньес, Мехеле, Сейс (Саббе 74), Станкович, Нвадике (Ветлесен 74), Форбш (Диакон 83), Ванакен, Цолис, Трезольди (Фуро 67).



"Арсенал": Райя, Уайт (Салмон 83), Нергор, Инкапье (Калафьори 63), Льюис-Скелли, Эдегор (Нванери 71), Субименди, Мерино, Мадуэке (Сака 71), Дьекереш (Жезус 62), Мартинелли.



Предупреждения: Нергор, Уайт.