Босс саудовской лиги подтвердил интерес к Салаху

Генеральный директор саудовской лиги Омар Мугарбель подтвердил, что нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах является целью для его клубов.

Салах поставил под большой вопрос свое будущее в "Ливерпуле" после того, как в минувшую субботу разразился нашумевшим интервью, подвергнув критике клуб и главного тренера Арне Слота.



По слухам, "Ливерпуль" может попрощаться с Салахом уже в январе, несмотря на рассчитанный до 2027 года контракт.



Салах отверг интерес из Саудовской Аравии прошлым летом, а также 12 месяцами ранее, однако 33-летнего египтянина по-прежнему хотят видеть на Аравийском полуострове.



"Мы были бы рады Мохамеду Салаху в саудовской лиге, но переговоры с игроками зависят от клубов. Определенно, Салах является одной из целей", — приводит слова Мугарбеля BBC.