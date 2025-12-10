Собослаи заверил, что скандал вокруг Салаха не влияет на игроков "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи заявил, что скандал вокруг нападающего Мохамеда Салаха не оказывает влияния на команду.

Салах не попадал в стартовый состав "Ливерпуля" в четырех последних матчах, причем против "Интера" Мохамеда даже не было в заявке. И в них "красные" не потерпели ни одного поражения.



После победы 0:1 над "Интером" накануне вечером Собослаи дал понять, что команда не собирается занимать чью-либо сторону и просто ждет, как Салах и руководство клуба уладят свой конфликт.



"Мы с ним очень близки. К игрокам это не имеет никакого отношения. Происходящее сейчас — это его дело, его собственный выбор, его собственная жизнь, его собственная карьера. Это не имеет отношения к игрокам, поэтому здесь нечего сказать".



"Хотим ли мы, чтобы он остался? Это не наше, игроков, решение. Я обожаю его как человека, как своего друга. Как игрок он сделал столь многое для этого клуба. Это решать клубу и ему самому", — цитирует Собослаи The Independent.