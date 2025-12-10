"Вилла" сделала предложение по Алиссону Эдварду

"Астон Вилла" выдвинула предложение о покупке нападающего бразильского "Гремио" Алиссона Эдварда.

Как сообщает ESPN, ссылаясь на собственные источники, предложение "Виллы" по 19-летнему бразильцу составило 14 миллионов долларов (10.4 млн. фунтов).



В данный момент два клуба продолжают переговоры о структуре сделки. "Гремио" хочет получить минимум половину суммы сразу, а также претендует на долю от последующей перепродажи игрока "Виллой".



Алиссон находится в "Гремио" с уровня U-11 и имеет контракт до 2029 года. В этом сезоне юный нападающий забил два гола и отдал три результативные передачи в 39 матчах за первую команду.