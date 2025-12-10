"Рома" заинтересована в Зиркзее

Джошуа Зиркзее Итальянская "Рома" заинтересована в приглашении нападающего "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее в зимнее трансферное окно.

"Рома" предпочитает арендовать Зиркзее на вторую половину сезона и готова взять на себя обязательство по выкупу 24-летнего игрока сборной Голландии, если цена будет правильной, сообщает Sky Sports.

"Юнайтед" осведомлен об интересе к Зиркзее, но не стремится избавиться от Джошуа, который в отсутствие травмированного Беньямина Шешко начал проявлять себя в первой команде.

Зиркзее выходил в стартовом составе на три из четырех последних матчей "Юнайтед" в Премьер-Лиге, отметившись голом против "Кристал Пэлас".

Помимо упомянутого Шешко, вскоре главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим лишится Бриана Мбемо и Амада Диалло, которые уедут на выступать на Кубок Африки, поэтому "красным дьяволам" может потребоваться новый атакующий игрок, прежде чем Зиркзее будет позволено уйти.




