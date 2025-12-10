Слот намекнул, как Салах может с ним помириться

Мохамед Салах и Арне Слот Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот намекнул, что его нападающий Мохамед Салах должен проявить инициативу для примирения.

Салах был отстранен от участия в матче Лиги Чемпионов против "Интера" накануне после своего скандального интервью, в котором он раскритиковал Слота. Мохамед заявил, что его "бросили под колеса автобуса" и что у него больше "нет отношений" с Арне.

После победы 0:1 в Милане Слот дал понять, что для Салаха есть путь назад, но Мохамед должен раскаяться.

"Говорят, все совершают ошибки в жизни, поэтому в первую очередь нужно понять, думает ли игрок, что совершил ошибку?"

"Я не говорил, что не собираюсь разговаривать с ним. Далее нужно спросить, должна инициатива исходить от меня или от него. Теперь этот вопрос требует ответа", — цитирует Слота ESPN.




Дата 10.12.2025 20:00

