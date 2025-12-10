Полузащитник "Арсенала" Макс Доуман пропустит около двух месяцев с травмой связок лодыжки.

Эту травму Доуман получил в товарищеском матче за команду "Арсенала" U-21 против оппонентов из "Манчестер Юнайтед" в минувшую субботу.



Как сообщает The Athletic, эта травма оставит Доумана вне футбола примерно на два месяца, однако операции 15-летний англичанин избежал.



"Арсенал" сразу же отреагировал на травму Доумана, убрав того из своей заявки на общий этап Лиги Чемпионов. Вакантное место занял нападающий Габриэль Жезус, который едва залечил свое колено после перенесенной в январе операции.



Доуман только в августе дебютировал за "Арсенал", выйдя на замену в матче Премьер-Лиги против "Лидса". К настоящему моменту на счету Макса пять игр за первую команду, в которых он отдал одну результативную передачу.