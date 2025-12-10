Джеррард: "Салаху нужно забрать свои слова назад"

Бывший капитан "Ливерпуля" Стивен Джеррард посоветовал нападающему "красных" Мохамеду Салаху "забрать назад" свои слова насчет главного тренера Арне Слота.

В прошлую субботу Салах, третий раз подряд оставшись вне стартового состава "Ливерпуля", пожаловался, что его "бросают под колеса автобуса" и что Слот хочет избавиться от него.



По мнению Джеррарда, Салах переборщил с этим высказыванием. Эта ситуация напоминает Стивену конфликт нападающего Луиса Суареса с наставником Бренданом Роджерсом в "Ливерпуле" в 2013 году.



"Очевидно, он по-настоящему расстроен тем, что не играет, и я это уважаю".



"Пара фраз про то, что кого-то бросают под автобус, неправильны. Ему нужно забрать эти слова назад, ему нужно уладить это с тренером".



"Я наблюдал подобное и пережил подобное в случае с Суаресом, когда он поссорился с Бренданом, находясь лицом к лицу. Я проходил через это", — цитирует Джеррарда BBC.