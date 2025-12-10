Светская хроника за вторник

У Мохамеда Салаха есть два варианта в МЛС. Марк Гехи и Антуан Семеньо хотят перейти в "Ливерпуль". "Манчестер Сити" готовит предложение по Эстевао. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

Помимо саудовских клубов, интерес к нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху также проявляют "Сан-Диего" и "Чикаго Файр" из МЛС. (talkSPORT)



Саудовская лига готова сделать все возможное для приглашения Салаха. (Gulf News)



Защитник "Кристал Пэлас" Марк Гехи по-прежнему хочет перейти в "Ливерпуль", но интерес к игроку сборной Англии также проявляет "Барселона". (TEAMtalk)



"Ливерпуль" — наиболее предпочтительный вариант для нападающего "Борнмута" Антуана Семеньо. (TEAMtalk)



Семеньо осведомлен, что им также интересуются "Тоттенхэм", "Арсенал" и "Манчестер Сити". (The Sun)



"Сити" готов выложить 105 миллионов фунтов за вингера "Челси" Эстевао Виллиана. (Fichajes)



Полузащитник Джек Грилиш хочет остаться в "Эвертоне" после окончания своей аренды из "Сити". (Football Insider)



"Манчестер Юнайтед" проявил интерес к австрийскому защитнику "Эльче" Давиду Аффенгруберу. (TEAMtalk)



"Рома" начала переговоры с "Юнайтед" насчет перехода нападающего Джошуа Зиркзее в январе. (Sky Sport Italia)



"Рома" хочет подписать Зиркзее и прервать аренду Эвана Фергюсона из "Брайтона". (La Gazzetta dello Sport)



"Астон Вилла" следит за 19-летним нападающим "Гремио" Алиссоном. (The Athletic)



"Брайтон" и "Фулхэм" просматривают полузащитника "Мидлсбро" Хейдена Хакни. (TEAMtalk)



Другое



Юниор "Арсенала" Макс Доуман пропустит два месяца с травмой. (The Sun)



Главный тренер сборной Англии Томас Тухель испытывает сомнения насчет вызова игроков "Юнайтед" в национальную команду. (The Sun)



Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд признался, что отец хотел сделать из него гольфиста. (The Sun)



Вингер "Челси" Михаил Мудрик был второй раз лишен водительских прав в Британии — на сей раз за незаконную тонировку своей BMW. (Daily Mail)