Холанд: "Сити" должен заменить меня, если я не буду забивать голы"

Эрлинг Холанд Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд заявил, что клуб должен будет заменить его, если он перестанет забивать голы.

С момента своего перехода из дортмундской "Боруссии" в 2022 году Холанд демонстрирует впечатляющую результативность. Только в этом сезоне и только в Премьер-Лиге Эрлинг забил 15 голов.

Однако Холанд понимает, что предыдущие заслуги не смогут обеспечить ему место в стартовом составе "Сити".

"Ты хочешь выигрывать каждый матч, помогать команде, но это командный вид спорта".

"Как я уже говорил прежде, я — нападающий "Сити". Я должен забивать голы. Если я не забиваю, они должны заменить меня. Они должны заменить меня, если я не обеспечиваю голы и нужные им вещи".

"Поэтому я под большим давлением и обязан забивать голы и делать свою работу", — цитирует Холанда Evening Standard.




10.12.2025

