Глен Джонсон призвал "Ливерпуль" купить Гехи в январе

Бывший защитник "Ливерпуля" Глен Джонсон призвал "красных" приобрести капитана "Кристал Пэлас" Марка Гехи в зимнее трансферное окно.

Предполагается, что "Ливерпуль" сохраняет интерес к Гехи, не сумев заполучить Марка на исходе летнего трансферного окна.



Контракт Гехи по-прежнему истекает в конце сезона, и Марк видится Джонсону идеальным вариантом по укреплению проблемой для "Ливерпуля" зоны.



"Ливерпулю" нужно обзавестись новым центральным защитником в январе. В первую очередь приходит на ум Марк Гехи из "Кристал Пэлас".



"Неясно, сможет ли он перейти в клуб вроде "Ливерпуль" и заиграть, но я думаю, ему нужно дать этот шанс проявить себя на топ-уровне, как он это сделал в сборной Англии".



"Думаю, он стал бы отличным приобретением для "Ливерпуля". Им определенно нужно пригласить некоторых игроков в январе", — цитирует Джонсона Daily Mirror.